Экономика

Более 100 партий мяса из Псковской области отправили в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг

За первые 5 месяцев года государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали 179 партий продукции животного происхождения общим весом 3,1 тыс. тонн, произведенной предприятиями Псковской области для отправки на экспорт.

111 партии мяса и мясной продукции отправлены в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг, 52 партии мороженой и охлажденной рыбы, а также рыбной продукции - в Литву, Эстонию, Чехию и Украину, 14 партий сырья животного происхождения отправились в Гонконг, 2 партии кормовой рыбной муки - в Узбекистан.

«Экспортные партии подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции полностью соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров», - сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Россельхознадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем экспортируемой животноводческой продукции увеличился на 1,4 тыс. тонн.