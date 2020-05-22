Экономика

Введение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники в транспорте и ЖКХ переносится на 1 октября

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять во втором чтении поправки в КоАП, согласно которым вступление в силу нормы о штрафах за отказ применять контрольно-кассовую технику (ККТ) в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ переносится с 1 июля 2020 г. на 1 октября 2020 г.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N613594-7) внес депутат Даниил Бессарабов, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о штрафах за неприменение ККТ при расчетах водителями или кондукторами в общественном транспорте при реализации билетов и талонов, а также при расчетах за услуги в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций.

Штрафы за данное нарушение для должностных лиц составляют от четверти до половины от суммы расчета, проведенного без ККТ, но не менее 10 тыс. рублей; для юридических лиц - от 75% до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.