Экономика

Для развития Пскова надо заниматься заброшенными заводами — Евгений Шапкин

«Для развития Пскова в первую очередь надо заниматься заброшенными заводами», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, комментируя распространенную в других странах практику приспособления промышленных зон под жилое или культурное пространство.

«В Майами (США) была территория на отшибе с заброшенными складами, где жили бомжи. Инвесторы за копейки эти помещения выкупали и отдавали в аренду творческим людям. Постепенно эта территория превратилась в фешенебельный район с офисами, магазинами и апартаментами», - рассказал гость студии.

В Пскове, по его словам, таких территорий достаточно много: территория «Радиозавода», улица Свердлова, завод на улице Труда, который занимает большие площади, а загружен от силы на 10-15%. В качестве положительного примера Евгений Шапкин назвал жилой комплекс, который строится на месте заброшенной ТЭЦ на берегу реки Великой.

«На самом деле, это правильный путь развития города, в том числе экономического. Для развития города в в первую очередь надо заниматься ими (заводскими помещениями - прим. ред.). Зачем куда-то лезть, расширяться, когда можно это сделать внутри (существующих границ города — прим. ред.)?» - сказал главный архитектор Псковской области. По его мнению, пустующие заводы можно было бы приспособить под административные здания, жилые комплексы и школы.