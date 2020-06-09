Экономика

«Эхономика» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО

Сегодня, 9 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о комфортной городской среде: какой она должна быть, что не так с ней в Пскове, что предпринимается, чтобы сделать наши общественные пространства более современными, комфортными, продуманными. Также Евгений Шапкин рассказал о знаковых инфраструктурных проектах развития городского пространства и о дизайн-коде Пскова - титанический труд обрел завершенность и, надо надеяться, будет постепенно реализовываться на практике.