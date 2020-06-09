Экономика

Реестр малых и средних предпринимателей досрочно пополнится в 2020 году

В 2020 году по новым правилам будет формироваться Единый реестр субъектов малых и средних предпринимателей. В него включат предприятия, которые не успели своевременно предоставить налоговую отчетность в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области.

Для включения в реестр предприятия должны соответствовать критериям МСП, это касается объёма годовой выручки и среднесписочного числа сотрудников.

Ещё одно условие – необходимо сдать налоговую отчётность до 30 июня 2020 года. После включения в Единый реестр предприниматели смогут рассчитывать на все действующие меры господдержки, льготы и преференции, спецрежимы.

Сегодня в реестр, по данным ФНС России, входят более 6 млн субъектов МСП, из которых основная доля приходится на микробизнес.