Экономика

Псковский Росреестр напоминает о правах работников в случае банкротства предприятия

Псковский Росреестр напоминает о правах работников в случае банкротства предприятия.

На сегодняшний день, когда экономический кризис затрагивает все больше представителей малого и среднего бизнеса, вопросы защиты прав и гарантий работников и бывших работников при банкротстве их работодателей как никогда актуальны. О том, что необходимо знать работнику о своих правах при наступлении несостоятельности работодателя, Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Росреестра по Псковской области.

В соответствии с действующим законодательством, существует несколько процедур банкротства юридического лица:

наблюдение,

финансовое оздоровление,

внешнее управление,

конкурсное производство.

Признание организации банкротом по решению арбитражного суда не является поводом для увольнения всех работников. Основанием будет являться - определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства. На основании этого определения вносится запись в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации предприятия и запускается процедура увольнения всех работников, а так же все функции управления организацией переходят к конкурсному управляющему, который обязан уведомить работников о предстоящем увольнении с соблюдением норм Трудового кодекса РФ.

Важно понимать, что процесс принятия предприятием статуса банкрота может занимать длительное время – от нескольких месяцев до нескольких лет и предугадать наверняка продолжительность процедуры невозможно. Именно поэтому работникам необходимо обозначить собственные требования о выплате положенных средств, обратившись к арбитражному управляющему.

При банкротстве предприятия работникам осуществляются следующие выплаты: выходное пособие, заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск и т.д. Поэтому работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему и обозначить свои требования о включении их в реестр кредиторов. Погашение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности.

В целях защиты прав и гарантий работников (бывших работников) предприятия – банкрота законом «О несостоятельности (банкротстве)» на арбитражного управляющего возложена обязанность по организации и проведению собрания работников. Цель собрания избрать представителя работников должника. Такой представитель избирается на общем собрании, его полномочия подтверждаются протоколом собрания. Представитель работников уполномочен представлять законные интересы сотрудников, он так же вправе:

участвовать в собраниях кредиторов

иметь беспрепятственный доступ к документам о проведении процедуры банкротства

иметь право обжаловать в судебном порядке действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов, комитета кредиторов, в том числе связанные с очередностью, составом и размером требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовым договорам.

Чтобы избежать отрицательных последствий необходимо внимательно и серьезно относиться к документам, которые направляет арбитражный управляющий в адрес работников предприятия – банкрота.

«Следует отметить, что работники должника, в случае нарушения их прав и законных интересов со стороны арбитражного управляющего вправе самостоятельно обратиться с заявлением в контрольно-надзорные органы», - пояснил главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Николай Оленев.

Управление Росреестра по Псковской области является уполномоченным органом, осуществляющим контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Должностные лица управления имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими, и обращаться в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности.

Таким образом, права работников (бывших работников) должника урегулированы действующим законодательством РФ, их необходимо знать и применять, заключили в ведомстве.