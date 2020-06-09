Экономика

В Совфеде предложили арендаторам взять НДС за торговые центры на себя

В Налоговый кодекс РФ предложено внести изменения для защиты арендодателей от налоговой нагрузки по непоступающей выручке. Поправку разработали в комитете по бюджету и финрынкам Совета Федерации, пишет газета «Известия».

Сенаторы предложили переложить перечисление НДС по арендным платежам с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений. Ранее арендодателям было рекомендовано предоставить съемщикам каникулы в обмен на льготы от государства, однако налоги на эти услуги продолжают набегать.

Как пояснил один из авторов поправки, замглавы комитета Андрей Епишин, предполагается, что такая схема будет действовать лишь для арендаторов из пострадавших отраслей, которым ранее фактически была предоставлена отсрочка по уплате аренды до 1 октября. Он также добавил, что эта мера будет временной – лишь на период кризиса.

Как ранее оценили в Российском совете торговых центров (РСТЦ), за один квартал крупный ТЦ платит 60-100 млн рублей НДС. При этом малый бизнес в целом занимает в районе четверти площадей.