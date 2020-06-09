Экономика

В Центробанке прокомментировали возможное снижение ключевой ставки

Центральный банк России видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению отчёта регулятора за 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причем, более решительным шагом, несмотря на то что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер», — сказала глава Центробанка.