Издательская деятельность и СМИ добавлены в региональный перечень отраслей, оказавшихся в зоне риска из-за COVID-19

В Псковской области приказом регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике расширен перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов администрации региона. В перечень включены виды экономической деятельности, связанные с изданием книг, газет, журналов и периодических изданий. К отраслям, попавшим в зону риска, также отнесены средства массовой информации: сетевые издания, информационные агентства, организации, работающие в области телевизионного и радиовещания.
Дополнительно приказом профильного регионального комитета в перечень включена розничная торговля мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями, осуществляемая в специализированных магазинах.
Ранее к видам экономической деятельности, попавшим в зону риска из-за распространения COVID-19, была отнесена легкая промышленность.