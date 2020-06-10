Экономика

Специализированное импортное оборудование для производства БОПЭТ-пленки прибыло в «Моглино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 10 июня, провел рабочее совещание по вопросу реализации на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» инвестиционного проекта по строительству завода «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

На мероприятии присутствовали руководство группы компаний «Титан» — председатель совета директоров Михаил Сутягинский, гендиректор ГК «Титан» Фархад Семедов и гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Глава региона напомнил, что производство компании «Титан» — одно из крупнейших в особой экономической зоне, и подчеркнул, что, несмотря на сложности эпидемиологической ситуации, инвестиционные проекты необходимо реализовывать.

Михаил Сутягинский и Герман Петрушко представили ход реализации первой очереди проекта — двух линий по производству БОПЭТ-пленки мощностью до 72 тыс тонн в год. Работа, по словам председателя совета директоров ГК «Титан», идет в соответствии с установленными сроками. Возведение главного производственного корпуса БОПЭТ планируется завершить к концу июня.

«Корпус 240 метров в длину, около 100 метров шириной. Общая площадь составит 28 тыс кв.м. На сегодняшний день завершен склад готовой продукции. Там разместили зону таможенного контроля», — отметил Михаил Сутягинский, добавив, что на строительную площадку уже прибыли около 90 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, еще около 40 машин прибудут в ближайшее время. Начать монтаж оборудования планируется в конце июля.

В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 3,8 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей уже освоено. Запустить первую линию производства БОПЭТ планируется до конца года.

Михаил Сутягинский также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность снижения уровня опасности второй очереди проекта «Титан-Полимер». Работа ведется в плотном взаимодействии с научным сообществом. Специалисты ГК «Титан» изучили в рамках данного вопроса европейский опыт и готовы внедрить передовые практики.

Складывающаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции способствовала пересмотру стратегии использования материалов, которые будут производиться на заводе «Титан-Полимер». Инвестор прорабатывает вопрос привлечения представителей малого и среднего бизнеса региона к производству средств индивидуальной защиты на основе своей продукции. Предполагаемые объемы смогут покрыть потребности Северо-Западного федерального округа в СИЗ.

Во время встречи стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, непосредственно затрагивающих реализацию инвестиционного проекта. В их число вошли развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства необходимыми электрическими мощностями, возведение необходимой сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино». По итогам открытого диалога между всеми участниками совещания Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Нинель Салагаевой, а также региональному профильному Комитету и руководству особой экономической зоны проработать вопросы в рабочем порядке.