Экономика

Пять комплексов по производству антисептиков открывает ГК «Титан» в пяти в федеральных округах

Пять комплексов по производству антисептиков открывает ГК «Титан» в пяти в федеральных округах РФ. Об этом сообщил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в эфире радио «Эхо Москвы» Пскове, рассказывая о проектах, над реализацией которых в настоящее время работает группа компаний. Производиться антисептики будут на основе изопропилового спирта.

«Мы для себя определяли, что изопропиловый спирт станет основным сырьевым продуктом для перевода омывающей жидкости с метанола на изопропил, что улучшит экологические качества и сохранит здоровье сотням, миллионам наших граждан. Но оказалось, что изопропиловый спирт стал основным сырьем для производства антисептиков в условиях коронавируса. Именно изопропиловый спирт помогает купировать распространение болезни, защитить себя. Глядя на всю эту ситуацию, мы приняли решение о создании пяти комплексов в федеральных округах РФ, где можно будет производить антисептики, что позволит закрыть проблемы, которые страна получила в момент распространения коронавируса», - пояснил гость студии, добавив, что на этих производствах также будет производиться омывающая жидкость.

В целом, отметил Михаил Сутягинский, «эти вызовы для всего российского бизнеса стали достаточно серьезным испытанием». Не стала исключением и группа компаний «Титан». «Тем не менее, мы надеемся, что сможем удержать свои позиции. Мы отгружаем продукцию в более чем 40 стран мира, и это накладывает на нас обязательства, ответственность», - подчеркнул он. При этом председатель Совета директоров ГК «Титан» подчеркнул, что ситуация с коронавирусом укрепила мысль о необходимости реализации инвестпроекта по строительству завода «Титан-Полимер» в Псковской области.