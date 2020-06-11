114 человек приняла на работу ГК «Титан», несмотря на коронавирус

114 человек приняла на работу группа компаний «Титан», несмотря на коронавирус. Об этом сообщил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в эфире радио «Эхо Москвы» Пскове, рассказывая о том, как предприятие работает в условиях действия ограничений, введенных из-за коронавируса, из-за которых уже пострадали многие предприятия.
«Мы вынуждены были плавно сократить объем производства и ведем диалог, чтобы по ряду продукции получить отсрочку платежа у вертикально интегрированных компаний. Но, в целом, пока ситуацию удерживаем», - рассказал гость студии.
Несмотря на трудности, ГК «Титан» не сократила ни одного человека. «Более того, в силу открытия нового направления по производству антисептиков мы, наоборот, приняли себе в компанию еще 114 человек. Было задание президента - увеличить производство средств индивидуальной защиты, и мы приняли в этой работе активное участие. Мы готовили себя именно к переработке изопропилового спирта и много чего в этом направлении сделали. На трех площадках мы открыли это направление», - пояснил Михаил Сутягинский.
На данный момент руководство группы компаний получило одобрение на финансирование под пополнение оборотных средств, потому что они кончились еще в апреле. «Сегодня мы, как системообразующее предприятие, получили одобрение из Фонда развития промышленности на очередной транш под банковскую гарантию. Условия достаточно хорошие. Можно сказать, это рекордная процентная ставка, - сказал председатель Совета директоров ГК «Титан». - Если в этом месяце ликвидность нашего предприятия не восстановится и отгрузки идти не будут, мы будем вынуждены брать кредит на выплату зарплат работникам».