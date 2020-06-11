Экономика

В «Моглино» могут начать производить сырье для средств индивидуальной защиты

В ОЭЗ «Моглино» могут начать производить сырье для средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Сейчас мы изучаем вопрос, насколько емкости «Моглино» позволят это делать», - сказал губернатор. По словам Михаила Ведерникова, в псковском регионе может появиться целый кластер, где на территории области будут производиться и сырье, и конечный продукт.

По мнению губернатора, Псковская область сможет обеспечить такой продукцией практически все регионы СЗФО.