Экономика

Михаил Сутягинский: Завод «Титан-Полимер» необходим не только Псковской области, но и всей стране

«Завод «Титан-Полимер» необходим не только псковскому региону. Он необходим всей стране», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» Пскове председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, комментируя перспективы строительства второй очереди завода в ОЭЗ «Моглино».

«Пандемия сегодня ударила по многим, и средства индивидуальной защиты оказались жизненно важными. Если б мы обладали сырьевыми материалами для их производства в достаточном количестве, думаю, мы бы сохранили жизни не одной тысячи человек, которые умерли. Коронавирус косит не только пожилое население, но и молодых. В данной ситуации мы посмотрели наши возможности и еще раз убедились в правильности того, что предложили руководству Псковской области строить здесь такой комплекс», - пояснил гость студии.

Завод ПЭТФ-гранул, по его мнению, просто необходим. «Нетканые материалы из ПЭТФ имеют больше преимуществ по сравнению с "нетканкой" из полипропилена. Уже и военные, и химики подтвердили проведенными испытаниями, что продукция из ПЭТФ даже при термообработке не теряет своих функциональных возможностей и сохраняет защитные свойства. Поэтому такой завод, мы считаем, необходим не только для псковского региона. Он необходим всей стране, поскольку мы стопроцентно весь нетканый материал импортируем в РФ», - отметил Михаил Сутягинский.

Кроме того, по его словам, у псковского завода будет третий класс опасности. Санитарно-защитная зона комплекса будет не более 300 метров. «Могу сказать, что лакокрасочные, пищевые предприятия, особенно по утилизации ингредиентов к пищевым продуктам, гораздо опаснее продукции, которую собираемся выпускать мы. Достоинство этого продукта — в том, что он не вступает в реакцию абсолютно ни с чем. Это единственный продукт из полимеров, который является самым инертным. С его использованием сегодня делают системы для переливания и хранения крови, для хранения лекарственных средств. Все это из полиэтилентерефталата, - перечислил гость студии. - Самое главное — мы имеем возможность развернуть кооперацию среди предприятий среднего и малого бизнеса, предприятий, которые уже шьют маски. Только класс защиты будет уже выше».