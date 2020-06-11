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Экономика

На базе завода Титан-Полимер» будет создан научно-технический центр

11.06.2020 15:17|ПсковКомментариев: 2

Научно-технический центр, который будет заниматься развитием новых технологий, в том числе в сфере вторичной переработки ПЭТФ, будет открыт на базе псковского завода «Титан-Полимер». Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» Пскове председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, комментируя перспективы строительства второй очереди завода в ОЭЗ «Моглино».

«Специалисты ГК «Титан» - химики, имеющие заслуженные звания - определили ПЭТФ как самый перспективный пластик, который потихоньку будет вытеснять другие пластики. Мы видим, что он может участвовать во вторичной переработке бесконечное количество раз, - рассказал гость студии. - Мы у себя на площадке скоро подготовим целый кейс именно по вторичной переработке продукции, которую можно будет утилизировать в Псковской области на площадке в «Моглино» без какого-либо вреда».

По мнению Михаила Сутягинского, вторичная переработка — то направление, которое по силами малому и среднему бизнесу. «Как говорится, отходы надо превращать в доходы. Это даст возможность бизнесу чувствовать себя независимо и открывать новые рабочие места. Это непростой труд, для которого необходимы хорошие знания процесса химии. Но при появлении таких процессов появятся как спрос, так и предложения», - отметил гость студии.

По его словам, на базе «Титан-Полимера» будет создан научно-технический центр. «На днях мы, как системообразующее предприятие, подали заявку на господдержку, которая позволит нам заниматься развитием новых технологий и новых материалов. Планируем, что здесь, на псковской площадке, будет работать Кабардино-Балкарский ведущий институт в области полимеров, у них много наработок», - сказал Михаил Сутягинский, добавив, что наряду с этим возможности сотрудничества обсуждаются и с ПсковГУ. В частности, планируется создать на его базе профильную кафедру, чтобы студенческая молодежь имела возможность совершенствовать свои знания в области вторичной переработки.

«Здесь может быть создан настоящий кластер, при том, что класс опасности не будет влиять на наше состояние здоровья (эта тема уже набила оскомину, но нам приходится говорить об этом). Более того, химия имеет безграничные возможности с точки зрения совершенствования технологических процессов. Предприятиям надо помогать, чтоб можно было совместно заниматься улучшением технологических процессов. Научные разработки, которые может делать университет, создав у себя научную базу на уровне лаборатории, позволят дать серьезный толчок для взаимосвязи между действующими предприятиями и для развития новых технологий», - подчеркнул председатель Совета директоров ГК «Титан».

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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