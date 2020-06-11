Экономика

Минсельхоз РФ ожидает увеличения финансирования льготной сельской ипотеки

Минсельхоз РФ ожидает увеличения финансирования программы льготной сельской ипотеки, которая оказалась очень востребованной у сельских жителей, сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в четверг.

«В настоящее время с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объеме до 1 млрд рублей», - цитируется она в пресс-релизе.

Ожидается, что финансирование программы будет расширено уже в июле 2020 года. При этом Минсельхоз достиг договоренности с уполномоченными банками, включая Россельхозбанк, о продолжении приема заявок на получение льготной сельской ипотеки, несмотря на исчерпание установленных лимитов.

К настоящему времени льготной сельской ипотекой уже воспользовались 7,9 тыс. человек.