Экономика

ТПП предлагает дополнить нацплан восстановления экономики 11 мерами

Торгово-промышленная палата просит рассмотреть 11 предложений для включения в общенациональный план восстановления экономики. Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

В частности, предлагается внести поправки в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП путем исключения критерия численности работников. По мнению Сергея Катырина, это позволит малым предприятиям, в производственном цикле которых задействовано большое количество персонала, «не только продолжить деятельность в прежних рамках, но и расширить штат сотрудников, не применяя схемы дробления и теневой занятости», передает ТАСС.

Также ТПП предлагает расширить кредитную программу занятости, включив в нее, помимо малых и средних предприятий, некоммерческие организации, которые являются по своим параметрам малым бизнесом. Еще одно предложение - предоставить право регионам России, на территории которых реализуется эксперимент по налогу для самозанятых, снижать ставку налога по этому спецрежиму до 1%.

Кроме того, ТПП выступает за перенос единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года на 2022 год. «Многие субъекты малого бизнеса уже привыкли осуществлять деятельность, применяя ЕНВД, и переход на другой режим налогообложения может стать причиной закрытия бизнеса, особенно в сложившейся ситуации», - пояснил в письме Сергей Катырин.

Помимо этого, палата предлагает перенести ввод обязательной маркировки новых видов продукции, отменить авансовый порядок оплаты любых услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, отменить очередной тур государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков в 2020-2022 годах в регионах и оставить установленную кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2018 года.

Другое предложение касается повышения вовлеченности малого и среднего бизнеса в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Так, ТПП советует «установить требования по процентному участию субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта на уровне не менее 25% как для федеральных, так и региональных проектов».