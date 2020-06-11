Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

Российским банкам с 14 июня запрещено брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, сообщает РИА Новости.

В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга». Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Как отмечает РБК, о необходимости устранить «банковский роуминг» в октябре 2019 года заявлял Дмитрий Медведев, в то время возглавлявший правительство.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил премьер-министр.