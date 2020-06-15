Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле-мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%. Об этом говорится в исследовании банка «Точка», проведенном на основании данных по 300 тысячам компаний-клиентов, пишет РБК.

На 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников в этот период малые и средние компании, занятые в сфере образования.

Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, предоставляющих другие виды услуг, в апреле-мае упали на 45%.

По данным банка «Точка», в то время как в апреле выплаты зарплат сотрудникам снизились, в мае они упали еще сильнее и сразу во всех отраслях. Падение мая к марту составило 18,9%.

Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения (стоматологии и частные клиники), снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.

Резкое снижение выплат в мае показал и строительный бизнес. Если еще в апреле расходы на фонд оплаты труда у предприятий МСП, занятых в этой сфере, выросли на 25%, то уже в мае они упали на 26%. В логистической сфере уровень выплат стабилизировался на уровне апреля. Тогда падение составило 12%, в мае — 1%.