Экономика

Количество вакансий от псковских предпринимателей выросло в мае

Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае в Псковской области увеличилось на 34% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter Северо-Запада.

В целом, с марта по май индивидуальные предприниматели разместили на hh.ru в 2,8 раза больше предложений о работе, чем за аналогичный период прошлого года, в абсолютных цифрах – это почти 2,4 тыс. вакансий. Таким образом, в мае на одного частного предпринимателя в среднем приходилось 4,7 вакансий, сообщили Псковской Ленте Новостей в hh.ru

С другой стороны, число вариантов занятости от малых и средних предприятий за три весенних месяца в регионе достигло более 600 и 300 вакансий соответственно. Это на 24% больше и на 8% меньше, чем в марте-мае 2019 года. Одна компания из малого бизнеса в среднем разместила в мае 2,2 вакансии, а в сегменте среднего бизнеса этот показатель составил 4,1 предложений о работе.

Самыми востребованными этой весной в малом и среднем бизнесе стали менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры и главные бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты. Что касается отраслей компаний, которые в марте-мае 2020 года чаще искали сотрудников на hh.ru, то это предприятия из сфер ИТ и интернета, строительства и недвижимости, розничной торговли, товаров народного потребления, а также услуг для бизнеса.

Сильнее всего рынок вакансий в секторе малого и среднего бизнеса в Псковской области сократился в апреле – в этом месяце количество предложений о работе оказалось на 39% меньше, чем в марте 2020 года.

«Несмотря на серьезные финансовые трудности и непростые условия работы, в компаниях малого и среднего бизнеса в мае наблюдается некоторое улучшение ситуации в отношении найма персонала, хотя показатели очень далеки от докризисных. Позитивное влияние на этот процесс оказала поддержка работодателей, например, HeadHunter выделил 20 тысяч льготных вакансий – у каждой новой компании со всей России, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru в период с 26 мая по 30 июня 2020 года, есть возможность опубликовать вакансию в течение всего 2020 года бесплатно. С учетом всех тенденций, малый и средний бизнес, который удалось сохранить, при отсутствии дальнейших экономических потрясений ждет медленное восстановление уже летом», - прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.