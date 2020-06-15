Наталья Юшко заняла пост и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино»

Пост и. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино» заняла Наталья Юшко. Об этом сообщается на сайте особой экономической зоны.
Наталья Юшко окончила Институт бизнеса, психологии и управления по направлению «Экономика и управление», а также магистратуру Высшей школы государственного администрирования МГУ им. Ломоносова по направлению «Менеджмент», во время обучения стажировалась в Китайской Академии государственного управления по направлениям «Развитие свободных экономических зон» и «Один пояс — один путь», также окончила дипломную программу «Менеджмент» в Eastern Institute of Technology Окленд, Новая Зеландия.
Наталья Юшко является опытным менеджером, за ее плечами - 13 лет руководящей работы в стратегическом управлении A&M и 3 PL логистики. Помимо этого, она имеет квалификацию государственного администрирования в сфере внедрения и реализации инструментов инвестиционного развития на уровне субъектов РФ. Она активный участник союзов и ассоциаций российской и зарубежной институциональной среды в том числе, член Союза независимых экспертов и интерим-менеджеров России, Института развития государственно-частного партнерства, а также член благотворительных организаций CAB.
В своей работе основными приоритетами ставит открытость и сотрудничество, управление временем, командную работу, отмечается в сообщении. Наталья Юшко благодарит губернатора Михаила Ведерникова за оказанное ей доверие, а также выражает свою признательность непосредственному куратору Нинель Салагаевой за ее вклад в развитие ОЭЗ.
В обращении к коллективу ОЭЗ Наталья Юшко также выражает свою признательность за проделанную работу коллегам, в том числе и. о. гендиректора Андрею Яковлеву лично. «Принимая всю ответственность, связанную с вверенными полномочиями, она видит новый этап развития ОЭЗ в активной позиции по отношению к внешним вызовам геополитического и экономического характера», - говорится в сообщении.