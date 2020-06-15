Экономика

В ОЭЗ «Моглино» планируют производить экологически чистые троллейбусы и электробусы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 15 июня, провел очередное заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». На нем был рассмотрен инвестиционный проект компании «Алькор» по строительству завода, производящего экологически чистый общественный транспорт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С презентацией проекта в режиме видеоконференцсвязи выступила директор по финансам, экономике и продажам компании Ирина Сватковская, которая сообщила, что на заводе предполагается наладить производство троллейбусов и электробусов, в том числе беспилотных или моделей с возможностью ночной зарядки.

Представитель компании-инвестора заверила, что это будет комфортный пассажирский транспорт со встроенными информационными системами. Главными преимуществами моделей будут безопасность, экологичность и высокая энергоэффективность. От своих дизельных предшественников новые троллейбусы и электробусы будут отличаться низким уровнем внешнего и внутреннего шума, а также раздельными для водителя и пассажиров системами климат-контроля.

«Новый вид транспорта позволит заменить изношенный подвижной состав городских автопарков России», - отметила Ирина Сватковская и добавила, что для производства современного экологического транспорта планируется использовать сырье преимущественно российских поставщиков, в том числе региональных.

По словам инвестора, объем вложенных в проект средств в первые пять лет составит около 600 млн рублей. После выхода производства на проектную мощность на завод планируется привлечь не менее 500 работников, а количество выпускаемой продукции может превысить 1 тыс единиц транспорта в год.

Члены Наблюдательного совета одобрили представленный проект. Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Алькор» подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности.

Напомним, в настоящее время в число резидентов ОЭЗ «Моглино» входят крупнейшие международные компании, среди которых завод лакокрасочных материалов «Нoр-Маали», ведущая газовая компания «Elme Messer Gaas» и другие, а также российские производители: заводы «Титан-полимер», «Экокабель» и другие.