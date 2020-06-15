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Экономика

Банки ожидают снижения ключевой ставки до 5 процентов

16.06.2020 07:45|ПсковКомментариев: 0

В крупнейших российских банках ожидают сокращения ключевой ставки на 0,5 п.п., до 5%. Это может произойти на заседании совета директоров Центрального банка 19 июня, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Как полагают участники рынка, ЦБ будет снижать показатель постепенно до 4% по итогам года. Уровень ключевой ставки отразится на привлекательности вкладов, которые уже находятся на исторически низком уровне, опасаются в кредитно-финансовых организациях.

На пресс-конференции в начале июня глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о возможности сокращения ставки сразу на 1 п.п. Она отметила, что возможность обсудят на заседании, но добавила, что регулятор предпочитает снижать показатель плавно.

К концу года показатель может уменьшиться в значительной степени — до 4% из-за нерабочих весенних месяцев, медленного роста цен, укрепления рубля и ослабления инфляционных ожиданий, полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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