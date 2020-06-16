Экономика

Если автолавка не приезжает в деревню, для местных жителей это трагедия — Николай Тесля

64 автолавки ежедневно обеспечивают продуктами жителей маленьких деревень Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ Николай Тесля.

По его словам, сегодня облпотребсоюз объединяет 642 розничных предприятия региона, в том числе работающих в удаленной местности. В зону обслуживания облпотребсоюза входят 5768 населенных пунктов с численностью населения до 50 человек и более 3 тысяч населенных пунктов, в которых проживают до 15 человек. В общей сложности в них проживает 27,2 тыс. человек. «Их обслуживание осуществляем автомагазинами. Ежедневно 64 автолавки выезжают на маршрут, доезжая до каждого жителя, чтоб оказать ему услугу», - пояснил Николай Тесля.

«Если в райцентре закрывается магазин, это замечают единицы, но если не приехала автолавка, то это трагедия», - добавил он. Зачастую бывает, что житель деревни в силу своего возраста не в состоянии самостоятельно выйти из дома к автолавке, и тогда сотрудники автомагазина доставляют ему продукты на дом.