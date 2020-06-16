Экономика

«Эхономика» с Николаем Теслей. ВИДЕО

Сегодня, 16 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ (облпотребсоюз) Николай Тесля.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о роли и месте облпотребсоюза в современном обществе: как и чем живет сегодня организация с более чем полуторавековой историй, как коронакризис и ограничительные меры повлияли на деятельность Псковского облпотребсоюза и о том, почему регион сегодня совершенно не возможно представить без тех услуг, которые способен предложить только облпотребсоюз.

Также Николай Тесля рассказал, как в союзе потребительских обществ оценивают нынешнюю экономическую ситуацию и меры правительства по спасению экономики.