Экономика

Дмитрий Медведев оценил размеры господдержки в условиях пандемии

Размеры поддержки государства в ситуации пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном, нанесенным экономике страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в журнале «Россия в глобальной политике».

«Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что, сосредоточившись на противодействии коронавирусу, важно не упускать и долгосрочные вызовы и задачи. По его словам, неопределенность и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, достигли пика, пишут «Известия».

«Уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов. Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее», — добавил Медведев.