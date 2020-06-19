Экономика

Ассортимент псковских «Пятерочек» пополнился тремя продуктами от «Прасковьи Молочковой»

В магазинах «Пятерочка» Псковской области теперь можно приобрести молочные продукты «Прасковья Молочкова», которых ранее не было в ассортименте данной федеральной сети.

В частности, на полках магазинов появился майонез «Провансаль» 51%-ной жирности. Ведерко майонеза весом 900 г обойдется покупателям в 109,99 рублей.

Еще одна новинка ассортимента - молоко 3,2%-ной жирности в бутылке 900 г. Стоимость - 63,99 рублей.

Порадоваться могут и любители «топленки» от «Прасковьи Молочковой»: топленое молоко 1,2%-ной жирности в коробке 900 г можно приобрести за 44,99 рублей.