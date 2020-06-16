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Экономика

Михаил Ведерников рассчитывает, что в ближайшее время будет опубликован нацплан восстановления экономики

17.06.2020 13:31|ПсковКомментариев: 1

В администрации Псковской области рассчитывают, что в скором времени будет утвержден и опубликован национальный план по восстановлению экономики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Корректировок было довольно много. Они учитывали и ситуацию с ОКВЭДами МСП, и поддержку общественного транспорта, и сельское хозяйство. Мы надеемся, что в финальной версии будет полновесный комплекс мер, которые помогут быстро преодолеть сложный период. После того, как план будет опубликован, мы его обязательно обсудим на одном из заседаний оперативного штаба», - уточнил глава региона.

Он также напомнил, что на этой неделе Псковская область рассчитывает получить 225 млн рублей на докапитализацию Фонда гарантий и развития предпринимательства региона. По его словам, эти средства пойдут на инвестиционные займы. При этом региональные компании из списка пострадавших отраслей уже получили 186 млн рублей субсидий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что список фактически пострадавших отраслей постепенно растет. Так, по данным региональной администрации до 30% сократилась динамика в строительной отрасли.

Теги: #экономика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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