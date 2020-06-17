Экономика

Промышленное производство выросло в Псковской области

Промышленное производство в Псковской области в январе-мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 4,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Прирост обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 105,9%, и добыча полезных ископаемых (индекс производства — 109,8%).

Производство промышленной продукции в мае 2020-го по сравнению с маем прошлого года сократилось на 5,6%, в том числе продукции обрабатывающих производств, — на 5,3%. Из обрабатывающих производств в мае возросло производство по таким видам деятельности, как производство пищевых продуктов (на 3,4%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 21,9%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 27,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 8,7%). В 2,3 раза сократилось производство текстильных изделий, на 43,8% — машин и оборудования, на 33,5% — мебели, на 27,4% — электрического оборудования.