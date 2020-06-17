Экономика

Как псковские предприятия выживают в условиях коронавируса?

После введения режима самоизоляции в регионах прошла не только волна заболеваний, но и волна ограничений, заставившая прекратить деятельность львиной доли малого и среднего бизнеса. Буквально за несколько месяцев в Псковской области должниками стали более 600 организаций (614), многие из которых закрылись. На первый взгляд, эта цифра не такая уж и большая, но если учесть, какой доход в местный бюджет все эти организации приносили до наступления пандемии, масштаб начинает ощущаться по-другому.

В основном, бюджет области построен на дотациях и субсидиях из центра. Собственных доходов бюджета хватает лишь на зарплату учителям, врачам и чиновникам. Градообразующих предприятий здесь нет. Мы пообщались с представителем малого бизнеса, директором ООО «Энергоресурс» (оптовая торговля строительными материалами и твердым топливом) Юрием Ароновым и узнали, как на данный момент обстоят дела у предпринимателей с работой и выплатой налогов.

- Юрий Исакович, расскажите, какие налоги вы платите ежемесячно в федеральный и региональный бюджеты?

- Один из самых больших – налог на добавленную стоимость, который полностью уходит в федеральный бюджет. Второй по объему – 20-процентный налог на прибыль, 3% которого идет в федеральный бюджет, а 17% - в бюджет региона. Страховые взносы с начисленной заработной платы идут, соответственно, в федеральную казну, а вот налог на доходы физических лиц распределяется по местным: 85% идет в бюджет региона, а 15% - в муниципальный бюджет.

- Какая ситуация сложилась на данный момент у вас на предприятии?

- Уникальная. Дело в том, что большинство работающих в фирме людей – граждане предпенсионного и пенсионного возраста, один из них 65+. И, естественно, после объявления режима самоизоляции мне пришлось отправить людей в отпуск, продолжая выплачивать зарплаты. При этом наше предприятие не вошло в список пострадавших, поэтому наши сотрудники не получили те самые 12 тысяч рублей в качестве поддержки. В непростой ситуации я должен был выбрать: либо остановить работу, либо перепрофилироваться так, чтобы продолжать деятельность. В итоге мы занялись продажей масок и перчаток, а из семи работающих сотрудников остался работать только я и еще два человека на складе.

- Получило ли материальную поддержку от государства ваше предприятие?

- Никаких льгот, отсрочек по платежам и другой материальной помощи от государства мы не дождались по сей день. Только отсрочку по процентам кредита в Сбербанке - поверьте, это совсем ничего. Но что до пандемии, что во время нее к малому и среднему бизнесу местные власти относились прохладно. Мы уже пережили четыре кризиса, и каждый последующий был для нас все более обременительным. И сейчас у меня нет полной уверенности в том, что мы сможем пережить пятый. Режим самоизоляции сохраняется у нас до по сей день. Я считаю, что государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес не на словах, а на деле.

О том, как коронавирус сказался на бюджете города Пскова, рассказал депутат Псковской городской Думы, член комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Григорий Турчин.

- Григорий Михайлович, как на городской бюджет повлияла ситуация с пандемией и режимом самоизоляции для представителей малого и среднего бизнеса?

- Из 5 миллиардов 220 миллионов городского бюджета около 1,5 миллиарда – это собственные доходы города, а остальное – субсидии, субвенции, дотации. Так вот, эти 1,5 миллиарда - и есть налог от малого и среднего бизнеса, в том числе и ЕНВД. По сравнению с прошлым годом бюджет недосчитался 130 миллионов, поскольку многие малые фирмы за это время закрылись. Что будет дальше, спрогнозировать достаточно сложно. На данный момент четкой картины нет ни у кого. Да и что тут можно сказать, если у нас даже количество заболевших не могут посчитать правильно!

- Что нужно предпринять сегодня, чтобы завтра окончательно не разрушить экономику в регионе?

- Мое мнение - нужно создать подразделение по работе с малым и средним бизнесом при администрации города Пскова, причем в это подразделение должны входить и сами предприниматели. Приведу пример. У нас есть комиссия по безопасности дорожного движения. В нее входят сотрудники администрации, депутаты, общественники, представители ГИБДД и заявители. Это большой круглый стол с количеством порядка 30 человек, который собирается и решает проблемы. А в бизнесе сейчас такого, к сожалению, нет, все решается единолично и где-то в кулуарах. Эту проблему надо решать, причем правила игры «кому сколько дать» нужно менять на правила игры, по которым люди смогут работать и зарабатывать. Такого сейчас у нас в регионе, к сожалению, нет. Недавно был доклад за прошлый год о деятельности главы администрации, так у него даже раздела про экономику нет. Есть разделы про национальные и социальные проекты, а экономики нет.