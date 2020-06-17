Новый магазин сети «БИЗОН» открылся в Пскове

В Пскове на улице Конной, 35 открылся новый магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «БИЗОН».
В ассортименте - более 180 наименований мясной продукции, а также молоко, бакалея и кондитерские изделия, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента.
Благодаря тому, что в магазинах «Бизон» продается продукция собственного изготовления, сети удается удерживать приемлемый уровень цен, доступный для любого покупателя. Кроме того, здесь постоянно можно найти большое количество товаров с ощутимыми скидками.
Ждем за покупками!
Режим работы пн-вс: 9.00-20.00.
Тел.8-951-757-91-69
Группа ВКонтакте: https://vk.com/pokypaipsk
Адрес: ул. Конная, д. 35 (с обратной стороны R-16)