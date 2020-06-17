Экономика

Меньше месяца остается у псковичей для уплаты налога 3-НДФЛ

Граждане, у которых в соответствии с декларацией 3-НДФЛ начислен налог, обязаны его уплатить до 15 июля текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Отчитаться о полученных в 2019 году доходах (то есть сдать налоговую декларацию) гражданам необходимо до 30 июля текущего года в соответствии с постановлением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Таким образом, в этом году срок уплаты наступает раньше, чем срок сдачи декларации.

Напомним, в соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. Решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками налоговых деклараций было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту своего учета. Это следует сделать, если в 2019 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Перенос срока подачи декларации на 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», так как большая часть информации уже предзаполнена, отметили в управлении.