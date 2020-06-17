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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкоматы

19.06.2020 09:27|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Только в конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. рублей для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Уже сейчас им выгоднее посылать деньги на карты других банков, отмечает источник.

Как рассказал изданию один из клиентов Сбербанка, он пошел снять деньги в банкомате, а заодно перевел товарищу 7,5 тыс. рублей и с удивлением обнаружил, что банк взял за эту операцию комиссию в размере 75 рублей. В одном из отделений подтвердили, что с начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тыс. рублей бесплатных переводов на них теперь не распространяется.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, с 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций».

Там добавили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. рублей в месяц внутри банка остались бесплатными. В крупных банках, таких, как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и других, внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат.

Теги: #Сбербанк #переводы
Источник: Псковская Лента Новостей
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