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Экономика

За время пандемии Псковский музей-заповедник потерял в доходах около 6 миллионов рублей

19.06.2020 10:19|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» предложила ввести «лизинговые каникулы» для турбизнеса и потребкооперацию в отрасли. Эти и другие инициативы озвучил председатель партии Дмитрий Медведев на онлайн-совещании о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли, сообщили в пресс-службе «Единой России».

В совещании приняли участие эксперты, представители общественных организаций и объединений в сфере туризма – общенационального союза организаций индустрии гостеприимства, агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров», проекта по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки», проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» и другие. Они обсудили, в том числе, поддержку ресторанно-гостиничной сферы и цифровизацию туризма.

Председатель партии озвучил ряд предложений «Единой России» — это введение специальных экономических режимов для помощи предприятиям в сфере туризма, создание практики «лизинговых каникул» для организаций туротрасли, чтобы они не теряли свой автопарк, а также внедрение потребкооперации в турбизнес — для создания новой инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на поддержке НКО в туристической сфере. Им, по его мнению, нужно помогать за счет государственных фондов. «Организация детского отдыха уже внесена в перечень общественно полезных услуг, которые могут оказываться такими НКО. Думаю, что это нужно обсудить и посмотреть. Есть возможности государственной поддержки, давайте обсудим эти возможности по линии тех фондов, которые существуют на государственном уровне», — сказал председатель партии.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что нужно обезопасить граждан, которые не могут использовать туристические ваучеры из-за пандемии — они не имеют высоких гарантий. «Наша задача — двусторонняя. Во-первых, нужно обезопасить граждан от тех потерь, вызванных пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами. Отмечу, что в сфере внутреннего туризма до сих пор не создана организация для оказания помощи тем, кто потерял свои средства из-за финансовых проблем туроператора», — сказал он.

В партии считают, что различные неприятности могут грозить и тем, кто покупает «не вполне проверенные туристические продукты — различные ваучеры, другие продукты». 

Участники совещания поддержали эту инициативу. Вице-президент — исполнительный директор Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства Алексей Волков предложил создать в качестве гарантийного фонда отраслевое объединение туроператоров при Ростуризме «с целью оказания помощи туристам, оказавшимся в бедственной ситуации в связи с финансовой несостоятельностью оператора».

В то же время участники совещания отметили, как важно поддержать и саму отрасль. «Необходимо, в том числе, расширить меры поддержки МСП на крупные компании туристической отрасли, они также как и малый бизнес понесли убытки, в том числе на сохранение штата сотрудников. Отдельно поддержать НКО, занятые в туристической сфере. Помочь, в том числе, дополнительными  грантами», - сказал президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. 

«В пострадавшую отрасль попали и музеи. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник потерял около 6 млн рублей доходов. Нам актуально сейчас начать экскурсионную деятельность, мы с нетерпением ждем открытия сезона. Очень много электронных обращений от туристов, в основном из Санкт-Петербурга, Москвы, много звонков из районов области и соседних регионов, ну и из Прибалтики. Туристы обычно приезжают группами на автобусах, а также частным порядком. Интерес большой, люди звонят, хотят посетить наши достопримечательности.  Ждем, когда снимут ограничения», - рассказал и. о. генерального директора музея, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.  

В ходе совещания прозвучали предложения создать практику работы студотрядов в сфере туризма, больше работать с молодежью при развитии внутреннего туризма и созданию ведомственной целевой программы по развитию детского туризма. 

Дмитрий Медведев заключил, что туристической отрасли нужны беспрецедентные и неординарные меры поддержки. При этом необходимо соблюдать баланс между требованиями бизнеса и возможностями правительства. «Я ездил по регионам и видел результаты развития туриндустрии, которая создавала новые рабочие места в областях. Сейчас это все под угрозой. Давайте мы постараемся создать посильные для нашей страны, но совершенно неординарные, масштабные меры по поддержке отрасли, иначе она с колен не встанет», — подчеркнул председатель партии.

«Единая Россия» совместно с Ростуризмом подготовит перечень предложений по поддержке отрасли. Проблема состоит не только в срочной поддержке, но и в законодательном регулировании. «Наше законодательство всегда было сориентировано на выездной туризм, немного на въездной — но никак не на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности граждан были направлены в первую очередь на поездки за границу. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Нам абсолютно необходимо этот закон («Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») переработать. Это важная задача «Единой России» как правящей партии», — сказал Дмитрий Медведев.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал действующие нормы устаревшими и отметил, что предложения по поправкам разработают совместно с Ростуризмом, правительством, экспертным сообществом и регионами. 

Теги: #туризм #Единая Россия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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