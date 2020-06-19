Экономика

Юлия Пожидаева: Меры поддержки бизнеса должны оказываться не только по ОКВЭДу, но и по объемам выручки

Меры поддержки предпринимателей должны оказываться не только по ОКВЭДу, но и по объемам выручки в период коронавируса. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

«Кризис стал очередным испытанием для предприятий, но мы не впервые их преодолеваем и привыкли приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но, несмотря на сформированные навыки выживания, урон, нанесенный предпринимателям коронавирусом, огромен», - отметила она, добавив, что в процентах число «выживших» предприятий оценить трудно.

Со ссылкой на слова губернатора она заметила, что в целом эпидемиологическая обстановка идет на улучшение, и все ждут открытия магазинов, торговых центров, кафе.

Предприниматели, по ее словам, готовы обеспечивать выполнение необходимых условий, чтобы не допускать распространения коронавируса. «Никто не хочет, чтобы «коронавирусный» период затянулся, и все готовы нести эту ответственность», - добавила депутат. В то же время она уточнила, что в торговых центрах работает много небольших магазинов, в которых никогда не бывает ажиотажа, поэтому принять там необходимые санитарно-эпидемиологические меры не составит труда.

Также Юлия Пожидаева прокомментировала принятые на уровне государства меры поддержки предпринимателей в условиях действия ограничений по коронавирусу. По мнению депутата, «меры поддержки должны оказываться не только по ОКВЭДу (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. ред.), но и в зависимости от объемов выручки в период коронавируса.

«Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Когда была перерегистрация в налоговой инспекции, ОКВЭД присваивали автоматически, и немногие отнеслись к этому серьезно, пытаясь что-то поменять. Вчитались уже только когда были опубликованы меры поддержки на уровне правительства и когда обнаружилось, что деятельность та же самая, а ОКВЭД не соответствует, - пояснила Юлия Пожидаева. - Мы ждем, чтобы меры поддержки оказывались не только по ОКВЭДу, но и по наличию выручки в период коронавируса».