Экономика

Администрация псковского торгового центра рассказала о правилах безопасности для покупателей

Администрация ТРК «Акваполис» разместила на своей странице во ВКонтакте информацию о действующих правилах безопасности для посетителей.

Гостям ТРК напомнили, что на основании Указа губернатора №109-УГ от 19.06.2020 года и в связи с сохранением ограничительных мер запрещается нахождение в комплексе без защитных масок и посещение комплекса несовершеннолетними без взрослых.

«Просим Вас при движении по комплексу придерживаться правой стороны и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, - призвали псковичей в администрации ТРК. - С целью соблюдения социальной дистанции просим не входить в лифт, если там есть другие посетители.

Добавим, что аквапарк в соответствии с Указом закрыт до 30 июня.