Экономика

Владельцы 12 тысяч автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работ

Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 19 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.

Документ вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе. Новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза - с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

«В нынешних экономических условиях субсидирования треть стоимости переоборудования недостаточно, поэтому мы предложили увеличить его вдвое», - пояснил «Интерфаксу» замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

По его словам, в среднем переоборудование автомобиля на газомоторное топливо стоит 80-140 тыс., то есть с учетом субсидирования со стороны «Газпрома» (он покроет еще 30% расходов) затраты владельца ТС не превысят 10-15 тыс. руб. и окупятся в самые коротки сроки.

«Если сейчас такси заправляется в среднем бензином на 1,5 тыс. рублей в день, то переоборудованному автомобилю для такого же пробега понадобится топливо на 500 рублей. Это существенная экономия для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. А для легкого коммерческого транспорта она еще больше», - сказал Инюцын.

«Это ощутимая поддержка для малого бизнеса - таксистов, фермеров, владельцев небольших ресторанов и т.д.», - отметил он.

Всего по схеме 60% + 30% планируется субсидировать переоборудование 12 тыс. автомобилей в 23 регионах РФ - тех, где активно развивается заправочная инфраструктура.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно формируется необходимая для этого инфраструктура. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.