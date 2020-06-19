Экономика

Где дороже клубника - в Пскове или Эстонии. ФОТО

«Клубнично-черешневый» сезон стартовал в Пскове и соседней Эстонии. «МК в Пскове» сравнил цены на популярные сезонные ягоды в нашем городе с их стоимостью у соседей.

Фото здесь и далее: https://rus.delfi.ee/

В настоящее время клубнику на рынках Пскова можно приобрести по цене порядка 450 рублей за кило. Дешевле - в сетевых магазинах (350 рублей) и у частных торговцев (например, в районе «Европарка» - от 250 рублей). По информации, размещенной на портале rus.delfi.ee, стоимость клубники на рынке варьируется от 1,50 евро (116,4 рублей по сегодняшнему курсу) и выше в зависимости от качества ягоды.

Полностью новость читайте на портале «МК в Пскове».