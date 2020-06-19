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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

22.06.2020 10:56|ПсковКомментариев: 0

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п., сообщили в банке.

Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (в том числе, если объект не подходит под условия господдержки) и при условии, что второй или последующий ребенок родился в 2020 году. Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%.

В рамках рефинансирования ВТБ предлагает дисконт 0,9 п.п. для клиентов с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ – при комплексном страховании ставка составит также 7,9%. При рефинансировании заемщики могут получить в ВТБ дополнительные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Получение дисконта по указанным программам доступно до 31 декабря 2020 года, независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

«Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки. Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку – 7,9% – не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ Михаил Сероштан.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. За апрель доля ВТБ в новых выдачах на рынке ипотеки в России достигла рекордных для банка 28,7%*.

Дисконт к ставке доступен по программам «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Рефинансирование» и не распространяется на программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (ставка 5%), «Ипотека с господдержкой 2020» (ставка 6,5%), «Дальневосточная ипотека» (ставка 2%), «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».

В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – 20% от стоимости объекта недвижимости, также возможно снизить его размер до 10% (в этом случае к ставке будет применена надбавка).

*По данным ЦБ РФ за апрель 2020 года.

Подробности на сайте Банка ВТБ.

Теги: #банк #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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