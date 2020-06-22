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Экономика

Размер маткапитала на первенца могут увеличить

23.06.2020 12:17|ПсковКомментариев: 0

В основных характеристиках проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития страны на указанный период, заложено увеличение размера маткапитала на первенца до 524881 рубля в 2023 году.

Согласно документу, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, учтены доплаты к маткапиталу при рождении второго ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тысяч рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции — четыре процента ежегодно, об этом сообщает РИА Новости.

В проекте уточняется, что в 2021 году маткапитал на первенца составит 485282 рублей, на второго — 641282 рубля, в 2022 году на первого — 504693 рубля и на второго — 666933 рубля, в 2023 году на первого ребенка — 524881 рубль, на второго — 693610 рублей.

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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