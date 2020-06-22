Экономика

Предприятиям могут выделить еще 100 млрд рублей на кредиты под 2%

Путин предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты под 2% предприятиям из пострадавших отраслей. Об этом сегодня, 23 июня, он сообщил во время обращения к россиянам.

«Мы видим, что эта мера востребована. Но спрос оказался выше, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки. Тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», - добавил глава государства.

Путин отметил, что некоторые из санитарных ограничений, который были введены весной, пока сохраняются. «Это объективно необходимо для защиты вашего здоровья», - обратился он к россиянам.

Затем президент обратился к главам регионов: «Крайне важен продуманный взвешенный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать, чтобы обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит, и доходы людей».

Кроме того, Путин призвал избавить экономику от бюрократических и административных ограничений.