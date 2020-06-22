Экономика

Псковские депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых каникул для СНТ

Вопрос о внесении изменения в постановление «О земельном налоге» обсудили депутаты Псковской городской Думы в рамках заседания комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Вопрос вынесен на рассмотрение по итогам рабочего заседания у губернатора Михаила Ведерникова, 17 июня, где было решено продлить налоговые каникулы до 2020 года для садовнических товариществ города.

Продление налоговых каникул для СНТ по земельному налогу позволит садоводствам изыскать средства на проведение работ по уточнению границ земель общего пользования, межеванию и постановку на кадастровый учет, а значит, существенно снизить уровень налоговой нагрузки на садоводства и избавить от необходимости оплачивать налог за бесхозные участки. Незадействованные земли и прилегающие к ним дороги будут переданы на баланс города.

Депутаты единогласно рекомендовали главе Пскова вынести этот вопрос на очередную 39 сессию городской Думы, которая назначена на 30 июня.