Молоко, творог и не только: какие продукты «Прасковьи Молочковой» в «Магнитах» можно приобрести со скидкой

До 30 июня в магазинах федеральной сети «Магнит» в рамках промоакции будут действовать скидки на отдельные продукты ассортимента «Прасковьи Молочковой».
Псковичи смогут приобрести со скидкой следующие продукты:
- молоко 3,2% (бутылка 900 г), скидка 13%: 56,90 рублей (прежняя цена 65,90 рублей);
- творог 9% (контейнер 350 г), скидка 15%: 109,90 рублей (прежняя цена 129,90 рублей);
- кефир 2,5% (бутылка 900 г), скидка 14%: 59,90 рублей (прежняя стоимость 69,90 рублей);
- майонез «Провансаль» 51% (стакан 400 г), скидка 16%: 49,90 рублей (прежняя цена 59,90 рублей);
- сыр сулугуни 45% (300 г), скидка 15%: 159,90 рублей (прежняя цена 189,90 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!