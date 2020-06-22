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Экономика

Молоко, творог и не только: какие продукты «Прасковьи Молочковой» в «Магнитах» можно приобрести со скидкой

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До 30 июня в магазинах федеральной сети «Магнит» в рамках промоакции будут действовать скидки на отдельные продукты ассортимента «Прасковьи Молочковой». Псковичи смогут приобрести со скидкой следующие продукты: - молоко 3,2% (бутылка 900 г), скидка 13%: 56,90 рублей (прежняя цена 65,90 рублей); - творог 9% (контейнер 350 г), скидка 15%: 109,90 рублей (прежняя цена 129,90 рублей); - кефир 2,5% (бутылка 900 г), скидка 14%: 59,90 рублей (прежняя стоимость 69,90 рублей); - майонез «Провансаль» 51% (стакан 400 г), скидка 16%: 49,90 рублей (прежняя цена 59,90 рублей); - сыр сулугуни 45% (300 г), скидка 15%: 159,90 рублей (прежняя цена 189,90 рублей). Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!