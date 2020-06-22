Экономика

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об эом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать фиксированные ставки 11.9%. В рамках продукта «Потребительский кредит на рефинансирование» фиксированные ставки будут действовать от 300 тысяч рублей и составят: 12,9% до миллиона и 11,9% от миллиона рублей, при этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.

«Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период», прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.