Экономика

Перспективы локализации малых и средних предприятий в системе научно-технологического кластера оценили в «Моглино»

Строительную площадку якорного резидента ОЭЗ – псковского завода «Титан-Полимер» - посетила сегодня, 25 июня, и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко. Основная цель визита – оценить перспективы локализации малых и средних предприятий (МСП) Псковской области в системе научно-технологического кластера. Проработать этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко провел экскурсию по строительной площадке. В ходе визита он показал технологические зоны предприятия, в состав которых входят зона таможенного контроля, склад готовой продукции, главный производственный корпус.

Современная конструкция главного производственного корпуса БОПЭТ спроектирована по инновационным технологиям. При строительстве корпуса применяются новые инженерные решения: цех оборудуют внутренним фуникулером, итальянской конвейерной системой Bonfanti и современной системой подачи воздуха.

Во время встречи стороны обсудили вопросы, затрагивающие реализацию крупного инвестиционного проекта. Это развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства энергетикой и электричеством, возведение необходимой сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино».

«Сейчас в активной стадии ведутся работы по строительству главного производственного корпуса, осуществляется поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. На строительную площадку уже поступило около 100 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, еще около 200 машин прибудут до конца года. Начать монтаж оборудования планируется в июле. В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 3,8 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей освоено, – рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко. – Первая линия производства БОПЭТ-пленки будет запущена в конце 2020 года в тестовом режиме. С июля начнем активно набирать рабочий персонал. Для обеспечения функционирования только первой линии мы примем на работу порядка 130 сотрудников рабочих профессий. Позже потребуется персонал для работы второй линии производства БОПЭТ-пленки».

«Псковский завод «Титан-Полимер» – перспективная база для формирования отраслевого кластера. На данный момент мы прорабатываем основную стратегическую задачу – формирование перечня смежных направлений производственной деятельности, а также технико-внедренческой лаборатории, формирующих не только единую производственную цепочку, но и отраслевой научный центр», – прокомментировала и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко.