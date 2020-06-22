Перспективы локализации малых и средних предприятий в системе научно-технологического кластера оценили в «Моглино»

Строительную площадку якорного резидента ОЭЗ – псковского завода «Титан-Полимер» - посетила сегодня, 25 июня, и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко. Основная цель визита – оценить перспективы локализации малых и средних предприятий (МСП) Псковской области в системе научно-технологического кластера. Проработать этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко провел экскурсию по строительной площадке. В ходе визита он показал технологические зоны предприятия, в состав которых входят зона таможенного контроля, склад готовой продукции, главный производственный корпус.
Современная конструкция главного производственного корпуса БОПЭТ спроектирована по инновационным технологиям. При строительстве корпуса применяются новые инженерные решения: цех оборудуют внутренним фуникулером, итальянской конвейерной системой Bonfanti и современной системой подачи воздуха.
Во время встречи стороны обсудили вопросы, затрагивающие реализацию крупного инвестиционного проекта. Это развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства энергетикой и электричеством, возведение необходимой сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино».
«Псковский завод «Титан-Полимер» – перспективная база для формирования отраслевого кластера. На данный момент мы прорабатываем основную стратегическую задачу – формирование перечня смежных направлений производственной деятельности, а также технико-внедренческой лаборатории, формирующих не только единую производственную цепочку, но и отраслевой научный центр», – прокомментировала и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко.