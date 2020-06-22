Экономика

Потери культурных организаций в России превысили 8 млрд рублей

Потери культурных организаций в России с апреля по июнь в 2020 году по сравнению с таким же периодом 2019-го составили более 8 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры РФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Пандемия привела к финансовым потерям. Так, по информации, которую мне дает министр (культуры РФ - прим. ред.), за апрель - июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 млрд рублей, что для культуры очень большие цифры», - цитирует Дмитрия Чернышенко ТАСС.

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По его словам, решения, принятые во время пандемии, дадут возможность в дальнейшем работать более эффективно. Он добавил, что организации культуры оказались одними из самых незащищенных в новых условиях.

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Культурные организации были закрыты с середины марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.