Экономика

Почти 19 миллионов государственных выплат в автоматическом режиме получат клиенты Сбербанка

В июле, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №412 от 23.06.2020 года, семьи, имеющие детей, получат дополнительную единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Выплата будет проходить по линии ПФР, сообщили Псковской Ленте Новостей в сбербанке.

С апреля по июнь Сбербанк осуществил зачисление около 18,7 млн. выплат на сумму более 223 млрд. руб. семьям с детьми в возрасте дот 3- лет и в возрасте 3-16 лет. Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление, очередная выплата будет автоматически зачислена на счет, указанный ранее.

Те родители, которые еще не успели подать заявление на выплату, могут это сделать до 1 октября и получить сразу все детские выплаты. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство и 16 лет ему должно исполниться до 1 июля.

Для оформления пособия понадобится свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС и реквизиты банковского счета. Также понадобится подтвержденная учетная запись на портале ГосУслуг. Посмотреть реквизиты, оформить карту, подтвердить учетную запись на Госуслугах можно дистанционно без посещения отделений банка при помощи Сбербанк Онлайн.

Более подробно о выплатах и о том как оформить их можно узнать на сайте банка