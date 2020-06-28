Экономика

Железнодорожные и водные перевозки включены в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него железнодорожные перевозки, а также перевозки морским и внутренним водным транспортом. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в пояснительной записке к документу, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с заметным сокращением спроса на перевозки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.