Экономика

Путин считает, что инфляция в России в дальнейшем составит 4%

Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в ближайшем будущем достигнет показателя в 4%. Такое мнение он выразил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас у нас по году было 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет», - сказал он. Путин добавил, что когда в 1997 году появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно оставалась на уровне 11%, пишет ТАСС.

Президент также отметил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу с минимальными потерями из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией. «То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», - сказал он.

Путин добавил, что резервы в экономике выросли в 50 раз за последние годы. «Да, нам очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит», - подчеркнул президент.