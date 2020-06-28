Экономика

Банки запустят новые продукты с оформлением через госуслуги

Кредитные организации планируют расширять список продуктов, заявки на которые можно подать с помощью данных с портала госуслуг. Об этом «Известиям» заявили в восьми банках из топ-30. В ближайших планах — сервис по увеличению лимита по кредитным картам: клиент сможет оставить заявку, дав согласие на использование сведений из госуслуг. Таким образом он подтвердит свои доходы через ПФР.

Также планируется интегрировать функционал с мобильным приложением и предоставлять клиентам возможность заказывать банковские продукты со смартфона, авторизовавшись на Госуслугах, добавили в кредитных организациях. По мере наполнения состава данных в цифровом профиле планируется также запустить сервис для сопровождения текущих клиентов, обновления паспортных данных, сведений для мониторинга платежеспособности. Ряд банков планируют в перспективе таким образом оформлять все свои продукты, в том числе - дебетовые карты и вклады.

Пилотный проект «Цифровой профиль» был запущен 20 мая. Он позволяет автоматически заполнить заявку на кредитный продукт с помощью данных из госуслуг. Для клиента такой опыт сокращает время заполнения формы, исключает ошибки и необходимость собирать справки из ПФР и ФНС, а для банка - упрощает проверку документов.